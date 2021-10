Evento aconteceu no Centro de Queimados - PRF / Divulgação

Publicado 05/10/2021 15:25

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou, na manhã desta terça-feira, de uma ação de combate à pedofilia pela prefeitura de Queimados. O evento foi no Centro do município e contou com a participação de diversas autoridades.



O tema foi o combate à pedofilia, crianças e adolescentes participaram do evento com imagens ilustrativas de PRFs mirins, brincadeiras e palestras. O acontecimento teve a participação de Maura de Oliveira, do Instituto ANJOS, autora de livros sobre o tema e Embaixadora Violência Infantil.



Também participaram do evento a Desembargadora aposentada Ivone Caetano, o Deputado Estadual Coronel Salema, da Secretária de Saúde e do Secretário de Ordem Pública municipais, e Patrycia Fróes, representante do Governador Cláudio Castro.