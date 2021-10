Fuzil apreendido nesta terça-feira após confronto com criminosos na Zona Oeste - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 05/10/2021 14:29

Rio - Um suspeito foi ferido em uma troca de tiros com policiais do 14ºBPM (Bangu), próximo à comunidade do Sapo, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (05). O confronto teve início quando agentes que patrulhavam a região viram homens armados atravessando a rua, na Estrada do Viegas.

A PM informou que os criminosos atiraram contra as equipes e houve confronto. Após cessarem os disparos, um homem que estaria com um fuzil foi localizado ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência segue em andamento.