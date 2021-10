Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 05/10/2021 14:16 | Atualizado 05/10/2021 14:17

Rio - O homem em situação de rua que teve o corpo queimado no último domingo (3) permanece internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com estado de saúde estável. Paulo Sergio, de 70 anos, dormia na Praça do Caracol, no Centro da cidade, quando foi atacado e sofreu queimaduras de segundo grau em 23% de área queimada.

De acordo com a prefeitura de Nova Iguaçu, a vítima passou por um procedimento de limpeza cirúrgica das feridas e curativo. Agora, ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde é acompanhado pela equipe de Cirurgia Geral. O crime é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu), que ouviu testemunhas do caso na segunda-feira (4).