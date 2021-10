Luciana de Farias morreu vítima da covid-19 - Reprodução Instagram

Luciana de Farias morreu vítima da covid-19Reprodução Instagram

Publicado 05/10/2021 12:05 | Atualizado 05/10/2021 12:06

fotogaleria Rio - A youtuber e estudante de Odontologia Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no último sábado, devido à complicações causadas pela covid-19, em um hospital do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família da jovem nas redes sociais.

Luciana tinha um canal no YouTube com cerca de 152 mil inscritos, onde compartilhava sua rotina como estudante. No Instagram, 53,1 mil pessoas acompanhavam os posts dela sobre a futura profissão e os estudos. Em sua conta pessoal, ela contava com quase 20 mil seguidores.



Amigos e internautas que acompanhavam a rotina da jovem lamentaram a perda e deixaram mensagens de pesar em seus perfis nas redes sociais.

"Muito triste! Eu acompanho a Lu desde o início quando ela começou a postar vídeos no YouTube. Descanse em paz", escreveu uma seguidora. "Como assim?! Comecei a cursar Odonto por influência dela", acrescentou outra. "Você foi muito importante pra mim, no meu meio estudantil. Obrigada por me influenciar tanto obrigada por tudo. Eu nunca vou te esquecer", disse mais uma.



A MFT School, escola especializada em cursos de Odontologia, também lamentou a morte de Luciana.

"É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa querida aluna Luciana de Farias. Que você seja sempre assim - LUZ ! Vamos levar você sempre em nossos corações! Nosso muito obrigado pela parceria e carinho!



Fica a nossa homenagem a essa pessoa muito especial, carinhosa e super estudiosa que tivemos uma enorme satisfação em conhecer e conviver! Nossos sinceros sentimentos à toda a família, especialmente os pais, que tivemos a grata satisfação em conhecer.



Muita força a todos! Descanse em paz Lu".