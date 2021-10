Prefeitura do Rio lança Plano Verão - Fabio Costa/Agência O Dia

Prefeitura do Rio lança Plano VerãoFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 05/10/2021 11:24 | Atualizado 05/10/2021 12:03

Rio - A Prefeitura do Rio lançou nesta terça-feira (5) o Plano Verão. Entre as principais novidades está a implementação de sensores Noah, capazes de detectar com antecedência possíveis áreas de alagamento na cidade. A anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio. O programa vai contar com o apoio de 34 órgãos municipais.

"A gente não consegue evitar, mas consegue prever o alagamento. O importante é que esses sensores nos permitem algum grau de previsibilidade", explica o prefeito Eduardo Paes.

O sensores Noah estarão espalhados em pontos do Catete, Bangu e Itanhangá. A prefeitura também vai colocar mais 300 sensores em outros pontos, porém sem a mesma eficácia do Noah.

"Por mais que a prefeitura faça, há situações extremas que não podem ser resolvidas. Então a gente tem casos extremos, que não há limpeza de galeria ou obra que resolvam", completou Paes.

Segundo o chefe executivo do Centro de Operações Rio, Alexandre Caderman, até o mês de dezembro deste a ano a cidade vai contar com duas mil câmeras a serem instaladas nas áreas que registram alagamentos.

Como funciona

Noah é um equipamento que possui uma rede de sensores para monitoramento de inundações graves. Sua principal função é medir, de foram automática, a altura d’água na superfície durante as chuvas. Com o acionamento do sensor, é disparado um sinal de alerta avisando sobre os possíveis riscos de alagamento no local.

Mudanças

A Prefeitura do Rio anunciou que houve mudança nos estágios de ocorrências na capital. Caderman disse que a partir de agora o COR trabalha com cinco estágios de situação no Rio: normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise.

Para o COR, o estágio de crise é considerado a situação mais grave para a cidade. "A gente entende que é uma situação grave e todos os secretários vem para o COR", disse Caderman.

Limpeza

Desde maio deste ano a Prefeitura do Rio iniciou uma série de trabalhos visando melhorias para evitar alagamentos na cidade em dias de chuva forte. A Operação Ralo limpo já retirou, até outubro, mais de 400 toneladas de resíduos dos esgotos.

A prefeitura disponibilizou 27 novos pontos de apoio para receber pessoas desalojadas.

"A gente pede sempre para que a população fique em casa. O melhor lugar para você ficar quando houver essas chuvas, é onde você estiver", afirma Eduardo Paes.