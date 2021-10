Jairinho e Monique quando foram presos preventivamente em abril - Reprodução

Publicado 06/10/2021 09:52 | Atualizado 06/10/2021 11:20

Um pequeno grupo, com faixas em homenagem ao menino Henry, ocupa a entrada do Tribunal de Justiça do Rio.

Henry Borel tinha 4 anos e morreu na madrugada do dia 8 de março deste ano, após dar entrada na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. As investigações e os laudos da Polícia Civil apontaram que a criança morreu em decorrência de agressões e torturas.

Jairinho e a professor Monique foram indiciados pelo crime. O casal responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de Henry Borel era conivente com as agressões do namorado contra o filho.

Por determinação da justiça, as testemunhas de defesa serão ouvidas em outro dia.

Saiba quem são as testemunhas de acusação

1 - Ana Carolina Ferreira Netto, com quem Jairinho foi casado, é uma das testemunhas que deve comparecer ao Tribunal de Justiça do Rio. Ela chegou a pedir dispensa do julgamento, mas teve o pedido de Habeas Corpus negado.

2 - A babá Thayna de Oliveira Ferreira. Era ela quem cuidava de Henry Borel e presenciou por diversas vezes as atitudes agressivas de Jairinho. Em seu primeiro depoimento, Thayná negou que tivesse presenciado os abussos do padrasto, mas depois voltou atrás e e disse à polícia que relatou tudo que acontecia dentro do apartamento do casal para Monique Medeiros.

3 - Leniel Borel de Almeida Júnior, pai de Henry e ex-marido de Monique. Soube da morte do filho quando estava viajando para Macaé. É assistente de acusação no caso.

4 - O delegado de Polícia Civil Edson Henrique Damasceno. Foi responsável pelas investigações e pelos pedidos de prisão de Monique e Jairinho.

5 - Ana Carolina Lemos Medeiros Caldas, ex-namorada de Jairinho.

6 - O policial civil Rodrigo dos Santos Melo.

7 - A empregada do casal, Leila Rosângela de Souza Mattos.

8 - A pediatra Viviane dos Santos Rosq. Ela estava no hospital no dia da morte de Henry. (não foi localizada pela Justiça).

9 - A médica Maria Cristina de Souza Azevedo. Foi ela a primeira quem recebeu o menino Henry no hospital. A criança já chegou sem vida. (não foi localizada).

10 - A pediatra Fabiana Barreto Goulart Deleage. Foi a responsável por informar a morte de Henry Borel.

11 - Pablo dos Santos Menezes. Conselheiro do hospital quem Jairinho tentou a liberação rápida do corpo do enteado sem passar por autópsia.

12 - A cabeleireira Tereza Cristina. Presenciou a conversa, por telefone, entre Henry e a mãe, quando Monique esteve em seu salão.