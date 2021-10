Rio de Janeiro

Polícia prende suspeito de estuprar criança; casa tinha diversas armas e objetos nazistas

Aylton Proença Doyle fazia colação de fardas, documentos e medalhas do Terceiro Reich, além de quadros e ornamentos com o rosto de Adolf Hitler. Doyle tentava agarrar crianças no condomínio onde mora

Publicado 06/10/2021 10:02 | Atualizado há 47 minutos