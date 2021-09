Henry Borel morreu aos 4 anos de idade. Padrasto e mãe do menino foram acusados e estão presos por homicídio - Reprodução internet

Publicado 10/09/2021 16:42

Rio - A Justiça do Rio marcou para o dia 6 de outubro, às 9h30, a audiência para ouvir as testemunhas de acusação do caso Henry Borel. O ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, conhecido como dr. Jairinho, e Monique Medeiros devem comparecer à sessão.



A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, não irá interrogar os dois acusados. Nesta quarta-feira, a magistrada determinou que as testemunhas da defesa sejam ouvidas após o encerramento da acusação por causa da quantidade de pessoas.



Preso desde abril, Jairinho é acusado de torturar e matar o enteado, Henry Borel, de apenas 4 anos, no apartamento onde vivia com a mãe da criança, Monique Medeiros — também presa pelo crime. O ex-vereador ainda é alvo de outras três denúncias, duas por torturar filhos de ex-namoradas e uma por violência doméstica.