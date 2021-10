Drogas apreendidas no Porto do Rio nesta terça-feira - Polícia Federal / Divulgação

Rio - A quantidade de cocaína apreendida em caixas de sabão em pó na noite de terça-feira (5) chegou a cinco toneladas, um recorde nas apreensões da droga no Rio. A ação foi realizada por agentes da Polícia Federal, com apoio da Receita Federal. As caixas, encontradas em contêineres no Porto do Rio, tinham Moçambique, na África, como destino final.

A ação de busca pela droga começou ainda na manhã de terça-feira, após denúncia. Policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) a da Missão Redentor, com apoio de cães farejadores, encontraram no Porto do Rio cerca de 4,3 toneladas de cloridrato de cocaína alocadas em caixas de sabão em pó, dentro de um dos contêineres que tinham como destino o continente africano.

Em outro espaço do porto, equipes localizaram outro contêiner, com mais 700 kg, também em caixas de sabão. A droga foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio (PF), na Praça Mauá.

PF prende dupla com 280 kg de cocaína na região portuária

Enquanto a droga era apreendida no porto, uma equipe da Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por tráfico internacional de drogas, no Caju. A dupla circulava de carro pela região portuária e foi abordada por agentes federais após a constatação de que o veículo tinha a placa clonada. Dentro do carro foram encontrados 280 kg de cloridrato de cocaína. Agentes acreditam que a carga seria adicionada aos contêineres com as caixas de sabão.

Esta foi a segunda grande apreensão de cocaína em menos de uma semana no Rio. Na última sexta-feira (1º), as polícias Federal e Civil apreendeu cerca de meia tonelada de cocaína escondida dentro de mangas sem caroço em Itaguaí. Segundo os investigadores, o quilo da cocaína é vendido por 30 mil euros, o que significaria um prejuízo de cerca de R$ 100 milhões aos criminosos