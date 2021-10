Faixa proibindo o uso de maconha foi fixada e logo depois retirada da Uruguaiana - Reprodução

Publicado 05/10/2021 11:07 | Atualizado 05/10/2021 11:12

Rio - A foto de uma faixa com a proibição de fumar maconha, pendurada em uma das ruas da Uruguaiana, no Centro do Rio, vem sendo compartilhada nas redes sociais. O aviso foi fixado no fim de setembro. A área é uma região de intenso movimento de pedestres e comerciantes do camelódromo, além de ficar próximo à Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da região. Apesar disso, não há informações sobre quem fixou o ‘recado’. Uma equipe do Dia esteve no local nesta terça-feira (05), mas a faixa não foi encontrada.

A ação foi denunciada ao 5ºBPM (Praça da Harmonia), mas segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, a faixa já havia sido retirada. O Dia tentou entrar em contato com a Associação de Comerciantes da Uruguaiana, mas não obteve retorno.

A colocação de faixas com proibições na cidade do Rio é comum em áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou pela milícia. Em setembro, uma faixa estendida na Rua Dona Isabel , no trecho entre os bairros Bonsucesso e Ramos, chamava a atenção de quem passava pela região: "Não roubar aqui, tá avisado". Segundo moradores, o recado foi uma ordem de criminosos.

Na Estrada Manuel Nogueira de Sá, no Jardim Novo , em Realengo, na Zona Oeste do Rio, uma faixa com o aviso: "Proibido o roubo. Quem for pego vai ficar de exemplo", foi fixada a mando de traficantes da Vila Vintém. De acordo com a denúncia de moradores, a ideia teria partido de Celso Luís Rodrigues, vulgo Celsinho da Vila Vintém, co-fundador da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA). O cartaz teria sido hasteado após recorrentes assaltos na comunidade.

Na época, a Polícia Militar informou que o comando do 14º BPM (Bangu), responsável pela área, foi acionado para verificar a ocorrência e que para identificar o responsável pela faixa, o material deveria ser encaminhado para a perícia.