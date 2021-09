Criminosos estendem faixa proibindo roubos entre Ramos e Bonsucesso, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 21/09/2021 09:38 | Atualizado 21/09/2021 11:57

Rio - Uma faixa estendida na Rua Dona Isabel, no trecho entre os bairros Bonsucesso e Ramos, chama atenção de quem passa pela região: "Não roubar aqui, tá avisado". Segundo moradores, o recado foi uma ordem de criminosos da região.

Testemunhas afirmam que a faixa está no local há pouco tempo. No entanto, mesmo após o recado, os roubos continuam a acontecer na região.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que em junho deste ano, última atualização, foram registrados 116 assaltos a transeuntes na área de responsabilidade da 21ª DP (Bonsucesso). No mesmo mês do ano passado, foram 84 assaltos. Ou seja, o roubo a pedestres aumentou 38%.

De janeiro a julho deste ano, os números apresentam a realidade vivida por quem passa na região. Foram registrados na delegacia da área, 723 roubos a pedestres. No mesmo período do ano passado, foram 674 assaltos.

O aumento da criminalidade pode ser um reflexo da retomada da rotina das pessoas que estão voltando às ruas. No ano passado, por conta das restrições, as ruas estavam mais vazias.

Apesar de próxima do Complexo do Alemão, um dos redutos do Comando Vermelho, a região sofre com a força da milícia. Segundo moradores, homens armados são vistos frequentemente cobrando taxas de segurança do bairro.

Procurada, a Polícia Militar disse que "o comando do 22ºBPM (Maré) emprega seu efetivo no policiamento diuturnamente distribuídos estrategicamente de acordo com a análise da mancha criminal da área de circunscrição da unidade, realizando abordagens e prisões quando constatados crimes em flagrante".

"Lembramos que a população pode colaborar realizando denúncias através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, através de nossa Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada. Ressaltamos que a denúncia foi encaminhada ao comando do 22ºBPM (Maré), que verificará o fato".