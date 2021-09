Polciais penais apreendem drogas e celulares na galeria em que estava o detento 'Marcinho do Turano' - Magá Jr/Ascom Seap

Polciais penais apreendem drogas e celulares na galeria em que estava o detento 'Marcinho do Turano' Magá Jr/Ascom Seap

Publicado 21/09/2021 21:16 | Atualizado 21/09/2021 22:11

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) identificou o detento Márcio Gomes Medeiros Roque, o 'Marcinho do Turano', como suspeito no envolvimento do sequestro do helicóptero que vinha de Angra dos Reis, no último domingo, com destino ao complexo de presídios de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Seap, o preso, supostamente o alvo da tentativa de resgate, foi transferido, nesta terça-feira, do Instituto Penal Vicente Piragibe para o presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), onde ficará enquanto durarem as investigações. As informações foram divulgadas inicialmente pelo G1 e confirmadas pelo DIA.

De acordo com a Seap, foi identificada, por meio das câmeras de circuito interno, movimentação atípica de 'Marcinho do Turano' no presídio no momento em que o sequestro do helicóptero estava em andamento.

Segundo a pasta, o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso, determinou ao setor de engenharia da Seap para que fossem instaladas armações de metal no campo da unidade para impedir qualquer possibilidade de pouso de aeronave e para reforçar a segurança do local.

Além da transferência do preso, a Seap informou que policiais penais fizeram varredura na galeria em que estava 'Marcinho do Turano', onde foram encontradas grande quantidade de drogas, cinco celulares e um roteador.