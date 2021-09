Rio,21/09/2021-JACAREZINHO, Cidade da Policia, depoimento do pilloto do helicopitero que levou criminosos para Angra dos Reis,os criminosos pretendiam resgatar um detento no Complexo Penitenciario de Gericino em Bangu. Na foto, Leandro Monçores de Araujo .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 21/09/2021 20:44 | Atualizado 21/09/2021 21:06

A aeronave saiu da Lagoa, na Zona Sul do Rio, por volta das 11h15 e levaria três pessoas, mas o contratante da operação não viajou, apenas a dupla que sequestrou o piloto de helicóptero da Polícia Civil, Adonis Lopes, na viagem de volta, que foi antecipada em 24 horas pelos sequestradores. Leandro deixou os homens no Hotel Fasano de Angra dos Reis e voltou para a base, mas não realizou a viagem de volta porque teria se sentido mal e foi retirado da escala de voos, tendo o policial ficado em seu lugar. Os criminoso pagaram cerca de R$14 mil pelos voos de ida e volta.

"Sem pré-julgamento, né? De classe social, de cor, de nada. Passageiro normal. Solicitaram o voo e a gente foi atender a demanda que a gente sempre faz. (...) Eu estava na escala no dia do voo e fui convocado para levar o pessoal em Angra. Procedimento normal, corriqueiro, a gente está sempre fazendo. Levei eles lá e na volta, como eu não estava me sentindo muito bem nesse dia, eu fui tirado da escala de voo e acabou que o voo caiu com o comandante Adonis", contou Leandro.