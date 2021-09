Colisão entre moto e BRT - BRT Rio / Divulgação

Publicado 21/09/2021 19:31

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que um motociclista, que não teve o nome divulgado, avançou o sinal e se chocou com um BRT, por volta das 15h desta terça-feira, na Penha, Zona Norte da cidade. O acidente ocorreu próximo à estação Guaporé, no corredor Transcarioca, sentido Alvorada.

Ainda segundo a prefeitura, uma passageira do articulado teve ferimento no braço, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região onde aconteceu a colisão. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro.

A pasta afirmou ainda que somente este ano, 121 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo da avaria, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular. O prejuízo mensal estimado com esse tipo de acidente é de cerca de R$ 80 mil.

O BRT Rio lembra ainda que realiza campanhas permanentes em suas redes sociais, alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.