MetrôRio - MetrôRio / Divulgação

Publicado 21/09/2021 18:48 | Atualizado 21/09/2021 18:49

Rio - Por causa da oscilação de energia, as linhas 1, 2 e 4 do metrô estão com horários irregulares. Em nota, o MetrôRio informou que houve um problema de iluminação nos vagões de todas as linhas. Apesar da instabilidade, todas as estações estão funcionando.

Nas redes sociais, usuários do metrô relatam que funcionários da concessionária não deixam os passageiros entrar em algumas estações, como na General Osório, em Copacabana, e na Uruguaiana, no Centro do Rio. "Algum problema de comunicação, estou na Nossa Senhora da Paz e a catraca está fechada", relatou um cliente. "Antero de Quental, e Jardim de Alah estão fechadas. Não consegui entrar", afirmou outra.