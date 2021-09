Homem foi autuado por homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma de fogo - Divulgação/Polícia Civil

Homem foi autuado por homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma de fogoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 21/09/2021 16:06

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (21), acusado de matar um amigo, no bairro Tucuns, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A prisão de Renato Viana foi realizada menos de 24 horas após o crime, por policiais civis da 127ª DP (Armação de Búzios).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe da 127ª DP foi comunicada por policiais militares, na noite desta segunda-feira (20), que Helio Vinicius Alves Martins Lopes, de 44 anos, havia sido vítima de disparos de arma de fogo em sua própria casa. Os agentes foram até o local e coletaram informações preliminares, que indicavam que o autor poderia ser um amigo da vítima.

Os policiais realizaram diligências durante a madrugada, incluindo perícia no local, ouviram testemunhas e foram em endereços conhecidos do suspeito. O autor foi localizado, na manhã desta terça, no bairro Capivara, em Iguaba Grande, também na Região dos Lagos. Com ele foi encontrado o revólver utilizado no homicídio.

Na delegacia, o homem admitiu o crime, justificando que decidiu matar o amigo por acreditar que ele estava tendo um relacionamento amoroso com sua namorada e por ter tido um desentendimento anterior com ele em relação à compra de um terreno. Ele revelou, ainda, que estava há 15 dias procurando a vítima com a intenção de matá-la. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado e por porte ilegal de arma de fogo.