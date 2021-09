Ponte Rio-Niterói para por causa de ventania - Foto: Divulgação / Ecoponte

fotogaleria Rio - Uma ventania que chegou à cidade do Rio na tarde desta terça-feira (21) assustou os cariocas depois de uma manhã de calor. Segundo o Alerta Rio, a aproximação e a passagem de uma frente fria deixarão o tempo instável na capital. Por conta dos ventos fortes, o trânsito chegou a parar na ponte Rio-Niterói por cerca de dez minutos.

A previsão é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, com céu parcialmente nublado passando a nublado e chuva fraca isolada a partir do período da noite. Os ventos serão moderados a fortes a partir da tarde e as temperaturas estarão em elevação, com mínima de 21°C e máxima de 38°C.

Ainda de acordo com o sistema de monitoramento da prefeitura, houve registro de rajada de vento moderado na estação Forte de Copacabana (46,1 km/h) e Marambaia (43,9 km/h). Também foi registrado vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (57,4 km/h), no Aeroporto Santos Dumont (64,8 ,km/h), no Centro e no Aeroporto do Galeão (68,5 km/h), na Zona Norte. Já na Base Aérea dos Afonsos, os ventos chegaram a 59,2 Km/h.

Nas redes sociais, internautas comentaram a mudança de tempo e os ventos fortes na cidade.