Publicado 21/09/2021 13:34 | Atualizado 21/09/2021 13:38

Rio - Policiais militares 23ºBPM (Leblon) e da UPP Turano recuperaram dois carros de luxo roubados, na manhã desta terça-feira, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. De acordo com a corporação, a quadrilha responsável pelo crime é da comunidade do Turano e já está sendo monitorada.