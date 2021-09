Carga de motos elétricas apreendida pela Polícia Militar custa em torno de R$ 170 mil - Divulgação

Publicado 21/09/2021 12:46 | Atualizado 21/09/2021 18:49

Rio - O delegado Wellington Vieira, titular da 22ª DP (Penha), disse nesta terça-feira (21) que juntas, as 17 motos elétricas apreendidas pela Polícia Militar em um dos acessos ao Complexo da Penha custam em torno de R$ 170 mil. As motocicletas seriam sorteadas no famoso Baile da Gaiola, realizado na comunidade da Zona Norte do Rio, no próximo final de semana.