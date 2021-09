Cinema Nosso lança o LAB CN, formação online e gratuita em Comunicação e Cultura Digital para jovens periféricos - Divulgação/Cinema Nosso

Cinema Nosso lança o LAB CN, formação online e gratuita em Comunicação e Cultura Digital para jovens periféricos Divulgação/Cinema Nosso

Publicado 21/09/2021 17:52

Rio - Desde o primeiro semestre de 2020, houve um aumento no índice de desemprego entre jovens, segundo a pesquisa "Juventudes e a pandemia do Covid-19" realizada pelo CONJUVE (Conselho Nacional da Juventude) em parceria com outras instituições, na qual foram 34 mil entrevistados entre 15 e 29 anos. Os dados mostram que a cada dez jovens, quatro dizem estar nessa situação devido à pandemia.



Ao mesmo tempo, notou-se que 55% procuram formas de completar a renda familiar, com 44% fora do mercado de trabalho exercendo alguma atividade remunerada informal através de bicos ou atividades sem carteira assinada. Para driblar essas taxas e mudar o cenário, a instituição Cinema Nosso, com patrocínio da modalmais e através da Lei de Incentivo à Cultura – ISS, lança o LAB CN, uma formação totalmente gratuita para jovens periféricos de 18 a 29 anos de todo o Brasil.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 05 de outubro neste formulário . Com duração de 200 horas no total, os inscritos poderão escolher entre três cursos online: Programação, Marketing Digital e Audiovisual para as Redes Sociais. Os conteúdos se baseiam em um aprendizado de laboratório voltado para teoria e prática da comunicação e cultura digital, além da construção de um projeto de vida focado em carreira e educação financeira.

"O objetivo é formar e conectar multiplicadores em ações relacionadas à cultura digital, audiovisual e produção de mídia. Nossa proposta é instrumentalizar, através de conhecimentos do mundo digital e tecnológico, as juventudes que lideram ou querem liderar projetos culturais, potencializando a área artística e cultural brasileira", explica Gabriela Gonçalves, coordenadora de projetos de juventude do Cinema Nosso.

Essa iniciativa da instituição visa também combater o déficit da educação na pandemia e dificuldades dos jovens à adaptação do ensino digital, onde muitos consideravam largar os estudos e, consequentemente, não sabem como se inserir no mercado de trabalho. "É um desafio ultrapassar essa barreira. Mas quando o curso parte de uma metodologia voltada para a resolução de problemas reais e criação de soluções sustentáveis (não só para o ambiente, mas para o meio social e financeiro em que o jovem está inserido e para o próprio indivíduo), é mais fácil perceber que podemos solucionar essas questões de forma mais autônoma. E nos ajuda a aguçar a visão do todo, a reconhecer potencialidades e formas mais autênticas de se inserir no mercado ou mesmo entender caminhos para empreender", comenta Suelen Gom, aluna do Cinema Nosso.



Sobre o Cinema Nosso

O Cinema Nosso é uma instituição sociocultural, com sede no Rio de Janeiro, que trabalha há 20 anos com Juventudes, Educação e Audiovisual. Foi fundado em 2000 por sete jovens de origem popular que enxergaram, na época, uma ausência de identidade no mercado audiovisual. Hoje, é um centro de inovação e tecnologia que oferece vários projetos para infância e juventude cuidadosamente acompanhados de um projeto de vida ou carreira ajudando o desenvolvimento socioemocional dos jovens.

Reconhecida como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, com mais de 10 mil jovens formados em seus cursos, a instituição possui prêmios como o 11th China Internacional Children’s e Prêmio Itaú-Unicef. Também possui a Metodologia premiada, Certificada no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019, aliada ao movimento STEAM, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e ao respeito às trajetórias e vivências de todo público em volta da instituição.