Trens pararam de circular por precaução - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trens pararam de circular por precaução Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/09/2021 15:33 | Atualizado 21/09/2021 21:14

Rio - A Supervia suspendeu temporariamente, na tarde desta terça-feira, a circulação dos trens por conta das fortes rajadas de vento que atingem o Rio. Em nota, a concessionária informou que paralisou os serviços para conter riscos às estruturas da ferrovia. Ainda não há informações de quando as operações serão normalizadas.

"A circulação nos ramais Japeri, Santa Cruz (interligado ao Deodoro) Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim encontra-se temporariamente suspensas".

Às 17h07 o consórcio infirmou que a operação havia sido retomada apenas no trecho Central - Nova Iguaçu e no ramal Santa Cruz, interligado ao Deodoro.

Já às 19h18, a Supervia publicou uma nota afirmando que todos os ramais retomaram às atividades.

"Operação retomada em todos os ramais: Japeri e Saracuruna e extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim. Santa Cruz (interligado ao Deodoro) e Belford Roxo".

A Ponte Rio-Niterói também precisou ser fechada por causa da ventania, mas retomou os serviços logo depois.

Além disso, o Rio entrou em estágio de mobilização às 15h20, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido aos registros de vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (57,4 km/h), Aeroporto do Galeão (68,5 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (64,8 km/h).