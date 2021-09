Câmara Municipal do Rio - Daniel Castelo Branco

Publicado 21/09/2021 20:38

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou, na tarde desta terça-feira, por 41 votos a dez o PLC 136-A/2019, que estabelece regras para a reconversão de imóveis tombados e preservados em unidades residenciais ou comerciais. De acordo com a pasta, o PLC recebeu críticas de moradores de bairros da Zona Sul, como Urca e Cosme Velho, por receio de provocar adensamento e impacto de trânsito na região.



Os vereadores apresentaram 104 emendas. Destas propostas, 15 são de autoria da vereadora Teresa Bergher e todas têm o objetivo de que as mudanças sejam avaliadas pelos órgãos técnicos e que sejam apresentados estudos de impactos antes do aval às alterações.

De acordo com os técnicos da prefeitura que apresentaram o projeto aos vereadores, o intuinto é permitir a recuperação e um um novo uso a cerca de 1.700 imóveis tombados e mais de 10 mil imóveis preservados, além de gerar retorno financeiro ao município.

As novas regras vão atingir, principalmente, imóveis no Centro e na Zona Sul – regiões que concentram a maior parte dos bens tombados – além do bairro de Marechal Hermes, na Zona Norte, e Santa Cruz, na Zona Oeste. O texto emendado segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.