Cachorro no momento do embarque, segundo a jovem - Reprodução

Publicado 21/09/2021 20:09

Rio - Gabriela Duque, de 24 anos, dona do Golden Retriever Zyon, que morreu após um voo da companhia aérea Latam no último dia 14 , disse, em nota à imprensa, que tem sofrido ameaças na internet depois que expôs o caso. "A jovem, além de viver o luto por seu animal de estimação, também recebe, devido à grande exposição sofrida, ataques de terceiros".

Ela também relata o descaso da companhia e afirma que está aguardando "os devidos esclarecimentos da empresa sobre o período em que Zyon passou desde o desembarque até o encontro".

A nota diz ainda que não houve respostas claras ou propostas de reparação concretas e que a família estuda entrar com uma ação judicial. "A família estuda a possibilidade de entrar com ação judicial, na tentativa de obter reparação e encerramento ao episódio que ainda causa muita dor. Entretanto, ainda resta a indignação pelo descaso com que os animais são tratados pela companhia e a frustração na busca por

respostas pelo que aconteceu com Zyon".

O que disse a Latam após o incidente

A companhia aérea disse que falou com a jovem após o ocorrido e alegou que o animal começou a passar mal depois do voo e foi socorrido pela equipe à uma unidade veterinária dentro do Galeão. Ainda segundo a empresa, Gabriela foi acompanhada por funcionários da linha aérea durante todo o atendimento e por telefone após a internação do animal.

"A empresa esclarece ainda que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais", alegou.

A Latam disse também que se solidariza com a tristeza vivida por Gabriela e que fará tudo que está ao seu alcance para oferecer a assistência necessária.