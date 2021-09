Operação Parque Livre: agentes estiveram na casa do ex-prefeito de Arraial do Cabo Renatinho Vianna, que ficou foragido por 17 dias até ter tido mandado de prisão revogado pela Justiça - Foto: Vinícius Pereira / Arquivo pessoal

Publicado 21/09/2021 18:54 | Atualizado 21/09/2021 22:06

Rio - A Justiça do Rio negou habeas corpus ao policial militar Alexandre Pereira Mota, preso no último dia 27 na operação Parque Livre, que investiga loteamento e venda de terrenos em área de proteção ambiental em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Como omostrou no dia 15, a defesa do PM alegou que ele teria sido preso por engano ao ser confundido com outro policial militar denunciado na investigação , Sandro de Souza Motta, que também teve pedido de revogação da prisão negado. As decisões são da última sexta-feira.A defesa de Alexandre Pereira Mota destacou trecho de relatório de investigação em que os apelidos 'Ligeirinho' ou 'Sargento Mota' foram atribuídos a Alexandre Pereira Mota. No entanto, apenas o outro denunciado, Sandro de Souza Motta, seria conhecido como 'Ligeirinho'. O habeas corpus havia destacado, ainda, o fato de Alexandre ser subtenente e não sargento, além de ter solicitado, em 2009, a mudança de seu nome de guerra 'Mota' para 'Alexandre', justamente para não ser confundido com Sandro, já que os dois atuavam no 25º BPM (Cabo Frio).A juíza Juliana Benevides de Barros Araujo, no entanto, rechaçou os argumentos e manteve a prisão do policial."Inicialmente, verifica-se ter ocorrido e tão somente, erro material no relatório apresentado pela Autoridade Policial (teor disponível no link indicado na cota denuncial, bem como gravado na mídia acautelada em cartório) quando faz referência a SARGENTO MOTA ou LIGEIRINHO, dando margem a que se entenda tratar da mesma pessoa. Ocorre que, posteriormente, com o desenrolar das investigações, as condutas foram perfeitamente individualizadas, tanto a de ALEXANDRE PEREIRA MOTA, vulgo SARGENTO MOTA, quanto a de SANDRO DE SOUZA MOTTA, este sim, vulgo LIGEIRINHO; igualmente foram estabelecidas as condutas desses dois até então investigados", destacou juíza.Mais adiante, a magistrada aponta:"(...) a alegação da defesa de que o ALEXANDRE, policial militar, ainda em época anterior aos fatos narrados na denúncia, teria trocado seu "nome de guerra" ou "escala" de MOTA para ALEXANDRE nesse momento não é suficiente para atestar impedimento à sua identificação no meio social de forma diversa. Portanto, insuficiente para afastar, ao menos ainda em fase inicial de instrução, os indícios de autoria e de materialidade, considerando a extensão e a qualidade do caderno investigatório que instrui a denúncia".