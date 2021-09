Cedae planta 1 milhão de árvores às margens do Rio Guandu - Foto: Divulgação / Cedae

Publicado 21/09/2021 21:35

Rio - A Cedae lançou, nesta terça-feira, um projeto para recuperar a mata ciliar do Rio Guandu, em Japeri, Baixada Fluminense. A iniciativa pretende plantar um milhão de árvores em até cinco anos em uma faixa de 500 hectares. Só hoje, foram plantadas as primeiras duas mil mudas pelos integrantes do projeto Replantando Vida.

"O nosso objetivo é atuar cada vez mais alinhados à agenda ESG (ambiental, social e governança). A Cedae já começou a trabalhar e continuará trabalhando para deixar um legado de sustentabilidade ao Rio de Janeiro. O Replantando Vida vem alcançando importantes marcas no que há de mais contemporâneo no cenário mundial referente às questões ambientais e sociais", destacou o presidente da Cedae, Leonardo Soares.



Os integrantes do projeto, que fazem parte do sistema prisional, vão atuar em todo o processo, desde até o monitoramento do reflorestamento. "Hoje é um dia muito especial para o meio ambiente. Essa causa é fundamental para a geração atual. Nós já estamos vivendo a urgência da pauta ambiental e precisamos ter consciência para refazer a nossa forma de viver e nos relacionarmos com os bens naturais", declarou secretário de Estado de Meio Ambiente, Thiago Pampolha.