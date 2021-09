Cachorro no momento do embarque, segundo a jovem - Reprodução

Publicado 21/09/2021 13:04 | Atualizado 21/09/2021 13:19

Rio - A jovem Gabriela Duque, de 24 anos, fez uma publicação em sua rede social, na última sexta-feira (17), em que acusa a empresa Latam Airlines de ter causado a morte de seu cachorro. Segundo a jovem, o caso aconteceu no último dia 14, quando o animal chegava ao Rio de Janeiro. "Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Na primeira foto é como ele chegou para mim, quase morto, na segunda foto era ele antes de embarcar no voo", disse a estudante.

Segundo a jovem, até a publicação, a empresa não havia entrado em contato com a estudante. Procurada, a Latam disse que já falou com a jovem e alegou que o animal começou a passar mal depois do voo e foi socorrido pela equipe à uma unidade veterinária dentro do Galeão. Ainda segundo a empresa, Gabriela foi acompanhada por funcionários da linha aérea durante todo o atendimento e por telefone após a internação do animal.

"A empresa esclarece ainda que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais", alegou.

A Latam disse ainda que se solidariza com a tristeza vivida por Gabriela e que fará tudo que está ao seu alcance para oferecer a assistência necessária.

Confira a nota na íntegra:

Nós da LATAM nos sensibilizamos muito com o que aconteceu e estamos em contato com a cliente Gabriela desde o desembarque do animal, prestando toda assistência necessária até o momento presente.



A empresa esclarece ainda que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.



Desde o embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o pet foi acompanhado de acordo com os mais rígidos protocolos de segurança, aguardando em ambiente refrigerado até a entrada na aeronave e permanecendo hidratado ao longo do trajeto.



Logo após o pouso, ainda dentro do kennel (caixa de transporte), a nossa equipe do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) identificou que o animal encontrava-se com sinais de mal-estar e, imediatamente, atuou para que ele fosse transportado a uma clínica veterinária em uma van dedicada e em tempo mais rápido do que o padrão para esta operação. Vale ressaltar que, da pista do aeroporto até o terminal de cargas, são 7,5 km e o trajeto deve ser percorrido em até 20 km/h.



Reforçamos que o pet não foi exposto ao sol ou passou calor e, que, nossa equipe esteve junto dele e de sua tutora durante todo o atendimento, e se manteve disponível via telefone inclusive após a internação do pet.



Esclarecemos que a LATAM obedece às mais restritas normas de segurança para transportes de pets, seguindo procedimentos baseados no Regulamento de Animais Vivos da IATA e tendo protocolos ainda mais rígidos que a portaria 93 do IBAMA, garantindo uma execução segura em todas as etapas do processo de transporte. Salientamos ainda que a operação ocorreu respeitando os intervalos de tempo seguros desde a entrega do pet à equipe da LATAM, inclusive após o desembarque.



A companhia reitera que a segurança é um valor inegociável, reforçando que se solidariza com a tristeza vivida pela cliente e que fará tudo que está ao seu alcance para oferecer a assistência necessária neste momento. A LATAM permanece em contato com a Gabriela, que sinaliza compreensão quanto ao posicionamento e procedimentos adotados pela companhia.