Prefeitura anunciou uma série de destinações a equipamentos do Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 21/09/2021 10:48 | Atualizado 21/09/2021 10:51

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou em publicação no Diário Oficial do Município na segunda-feira que está suspensa a licitação para escolher empresas que construiriam quatro escolas olímpicas e desmontariam equipamentos e materiais das Arenas do Handebol e do Parque Aquático no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O Centro Aquático e a Arena do Futuro (Centro Olímpico de Handebol) já foram planejados como espaços temporários para as Olimpíadas de 2016, mas até hoje não foram desmontados. A empresa vencedora deverá construir quatro escolas municipais na Zona Oeste do Rio. O resultado desta concorrência estava previsto para sair em julho, mas um trâmite no Tribunal de Contas do Município atrasou o resultado e, agora, a licitação foi suspensa. A previsão do prefeito Eduardo Paes era de que as obras comeceçariam em setembro e as escolas estariam funcionando no ano letivo de 2023.

A licitação prevê R$ 78 milhões para desmontar as estruturas e construir quatro escolas nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Rio das Pedras e Bangu. Três escolas serão demolidas para serem substituídas pelas novas construções. Firmado o contrato, o prazo de entrega é de 18 meses.

O prefeito Eduardo Paes havia apresentado em julho a destinação de estruturas e equipamentos olímpicos que já estavam previstas em 2016. Trata-se da concessão de arenas do Parque Olímpico da Barra para a iniciativa privada e construção de escolas municipais. As Arenas 1 e 2 e o Centro de Tênis serão concedidos á iniciativa privada para realização de eventos por quinze anos. Já a Arena 3 vai virar uma escola para 850 alunos em tempo integral vocacionada para o esporte: será o Ginásio Experimental Olímpico.

O velódromo, sob administração do Governo Federal, será administrado pela Prefeitura para absorver as atividades esportivas comunitárias e gratuitas que atualmente acontecem na Arena 3. A previsão é de que mil pessoas utilizem o espaço por dia. Haverá ginástica, artes marciais, academia e quadras de esportes coletivos. A empresa que vencer a licitação será responsável pela manutenção predial de todos esses equipamentos.

Além das instalações, o vencedor da iniciativa privada será responsável pela construção de uma nova pista de atletismo e montagem de uma piscina olímpica ao lado da pista de atletismo no complexo.



Outras áreas que vão ter seu uso potencializado ao público pela iniciativa privada serão a Via Olímpica e a área do Live Site. Os espaços serão transformados num grande parque público aberto para a população.



O aviso de licitação para essa concessão de arenas e construção da escola de vocação para o esporte na Arena 3 foi publicado em julho. O valor estimado da contratação é de R$ 98 milhões.