Rio de Janeiro

Legado olímpico interrompido: licitação para construção de quatro escolas olímpicas é suspensa

Prefeitura do Rio anunciou em publicação no Diário Oficial do Município na segunda-feira que está suspensa a licitação para escolher empresas que construiriam quatro escolas olímpicas e desmontariam equipamentos e materiais das Arenas do Handebol e do Parque Aquático no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

Publicado 21/09/2021 10:48 | Atualizado há 1 minuto