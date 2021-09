Plataforma lotada é flagrada por passageiros do ramal Gramacho - Reprodução

Publicado 21/09/2021 08:03 | Atualizado 21/09/2021 08:54

Rio - Passageiros do ramal Saracuruna enfrentam um dia de atrasos nesta terça-feira (21). Segundo a SuperVia, por conta do agravamento dos furto de cabos em Bonsucesso, Olaria e Ramos, o trecho Central-Gramacho precisou operar com intervalos maiores devido à necessidade do aumento da distância entre os trens por medida de segurança. Segundo a empresa, a o sistema foi normalizado por volta de 8h15.

A concessionária explica que a medida é adotada pois o controle das composições é feito via rádio enão de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação. Os passageiros são informados por meio do áudio dos trens e das estações. No trecho Central x Gramacho o intervalo foi ampliado para 15 minutos. Entre Gramacho e Saracuruna o intervalo médio é de 23 minutos.

Em nota, a SuperVia lamentou que ocorrências como essa causem transtornos à operação dos trens e aos seus milhares de clientes. De acordo com um balanço da concessionária, de janeiro até 12 de setembro, houve 374 furtos de cabos de energia e de sinalização no sistema ferroviário, totalizando mais de 22 mil metros de cabos retirados indevidamente do sistema.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Supervia montaram uma força-tarefa para tentar coibir os furtos ao longo da linha férrea. Somente neste ano, foram registradas mais de 360 ocorrências de roubos de equipamentos e cabos, mais de 14 mil metros de fios furtados e um prejuízo que passa de R$ 1 milhão. Segundo a SuperVia, de janeiro a julho deste ano, 862 viagens foram interrompidas ou paralisadas apenas por conta desse tipo de crime.

A SuperVia diz que a força-tarefa é de extrema importância e que conta com o apoio de vários órgãos para reduzir a criminalidade no sistema ferroviário e, por consequência, melhorar o serviço dos trens à população fluminense. "As ações já vêm apresentando bons resultados, como coibição de furtos, apreensão de materiais/peças ferroviárias, prisões de criminosos, combate à evasão de renda (quando pessoas tentam invadir estações sem pagar passagem), entre outras melhorias", diz a concessionária.

A empresa também destaca que os agentes da SuperVia não têm poder de polícia e acionam os órgãos competentes sempre que necessário, conforme previsto em contrato de concessão.

"A concessionária está aprimorando a área de segurança, ampliando ações de inteligência e iniciando um convênio por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) com atuação de policiais nas estações para aumentar a segurança de seus clientes. Vale reforçar que quem for pego cometendo furtos no sistema pode responder de acordo com o artigo 260 do Código Penal, que trata de ações que causam transtornos ou riscos à operação ferroviária e que prevê pena de reclusão e multa", disse a SuperVia.

Polícia apreende cerca de uma tonelada de parafusos furtados da Supervia

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) fez, nesta segunda-feira (20) , uma apreensão de quase uma tonelada de parafusos e grampos usados na fixação de trilhos de trem furtados em Madureira, na Zona Norte. Segundo o delegado titular da especializada, Gustavo de Mello, o material estava guardado no interior de uma loja de artigos religiosos e seria usado para trabalhos religiosos. Quatro pessoas que trabalhavam no local foram presas.

Os investigadores teriam chegado ao local após denúncias. O material tem peças usadas na fixação de trilhos como parafusos, grampos e grilhões.