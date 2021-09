Incêndio na rua Silva Castro, em Copacabana - REPRODUÇÃO TWITTER

Incêndio na rua Silva Castro, em CopacabanaREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 21/09/2021 06:15 | Atualizado 21/09/2021 09:40

Rio - Um incêndio atingiu às 3h desta terça-feira (21) a cobertura de um imóvel na Rua Silva Castro, em Copacabana, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. Bombeiros do quartel do Humaitá foram deslocados ainda durante a madrugada e combatem as chamas. A casa estava vazia e não houve vítimas.

Os bombeiros já controlaram as chamas. A CET-Rio deu apoio à ação e chegou a interditar três vias: Rua Figueiredo Magalhães, no trecho entre a Barata Ribeiro e a Tonelero; Rua Silva Castro; Rua Edmundo Lins.