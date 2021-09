Confusão na Central do Brasil atrapalha volta para casa - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/09/2021 19:33 | Atualizado 22/09/2021 09:58

Rio - Passageiros da SuperVia tiveram problemas durante o retorno para casa, nesta terça-feira, na Central do Brasil. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas pulando as catracas da principal estação do Rio. Em nota, a Supervia afirmou que precisou reforçar o policiamento para a confusão, que já foi controlada.

"Os clientes foram informados por meio dos canais de comunicação da SuperVia. Essa foi uma medida adotada pela concessionária para evitar riscos à segurança dos seus clientes, colaboradores e da operação ferroviária. A circulação já foi retomada em todos os ramais e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim", anunciou.



As imagens mostram passageiros ameaçando jogar as grades da SuperVia nos seguranças. Os usuários dos trens estavam insatisfeitos com a suspensão dos serviços, causada pelo mau tempo. "Foi na marra, quebra tudo, tem que acabar com a bagunça", gritou um dos passageiros.

Nesta terça, a circulação dos trens foi interrompida por conta das fortes rajadas de vento que atingem o Rio. A concessionária informou que paralisou os serviços para conter riscos às estruturas da ferrovia. Às 19h20, o serviço de todos os ramais voltou a funcionar normalmente.