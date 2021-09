Três suspeitos de roubo de veículos na Zona Norte são presos - Divulgação

Três suspeitos de roubo de veículos na Zona Norte são presos

Publicado 22/09/2021

Rio - Policiais militares, com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e do Disque Denúncia, realizaram, na noite de terça-feira (21), a prisão de três suspeitos de roubarem carros nas regiões de Ramos e Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Disque Denúncia, os homens estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da polícia. Com isso, foi possível evitar um assalto que eles iriam realizar em um dos acessos da comunidade Morro do Adeus, em Bonsucesso.

Os assaltantes foram abordados pelos policiais na região e houve uma troca de tiros. Na ação, um dos homens, identificado como Thiago da Silva Cardoso, 'Thiaguinho', foi baleado e socorrido no Hospital Geral de Bonsucesso. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo de veículos na Baixada Fluminense. Já Carlos Eduardo Cascado, 'Dudu', com passagens por roubos de carga e homicídio, e Fabiano de Morais, 'Fabi', que estava em regime semiaberto, foram presos no local.