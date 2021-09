Em setembro, Operação Foco apreendeu mais de 81 mil latas de cerveja sem nota fiscal - Divulgação

Publicado 22/09/2021 07:18 | Atualizado 22/09/2021 11:07

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público (MPRJ) deflagraram nesta quarta-feira (22) a Operação 'Kater', que mira distribuidoras de bebidas suspeitas de sonegação fiscal, crimes contra a administração pública e associação criminosa. Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços de empresas no Rio de Janeiro e no Paraná.

Segundo as investigações Delegacia Fazendária (Delfaz) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), os representantes das distribuidoras atuavam nas fraudes tributárias em parceria com agentes públicos que trabalharam no programa Barreira Fiscal, do governo do estado, que prometia justamente combater crimes da modalidade.

Há indícios de que pessoas jurídicas de um mesmo grupo transportam ao estado do Rio carregamentos de bebidas, sobretudo de cerveja, sem os devidos documentos fiscais necessários para a entrada dos produtos. Com a fraude, as empresas não pagam as taxas devidas. A investigação estima que as fraudes já causaram prejuízo de R$ 40 milhões ao ano, somente pela entrada de carregamentos de cerveja sem o recolhimento do imposto.



Agentes cumprem mandados de busca expedidos pela Vara Única da Comarca de Itatiaia (RJ). Os 21 mandados são cumpridos nas sedes das pessoas jurídicas, de seus representantes e também dos agentes públicos envolvidos no esquema. Policiais buscam provas em laptops, HDs, computadores, notebooks, e celulares.

A investigação começou com o auxílio de dados disponibilizados pela Operação Foco, ligada à Secretaria da Casa Civil do governo do estado, que atua para coibir os crimes contra a administração pública.O projeto visa reprimir a entrada ilegal de armas, drogas e produtos contrabandeados no território fluminense.

A operação 'Kater' tem apoio, no Rio, da Secretaria de Fazenda, da Força Especial de Controle de Dividas (Foco), ligada à Casa Civil, e da Corregedoria da Polícia Militar do Rio. A Polícia Civil do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Fazenda do Paraná também colaboram com a ação.