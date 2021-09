As toneladas de medicamentos vencidos ou prestes a vencer estavam em uma casa no bairro de São Cristóvão, em Cabo Frio - Reprodução

Publicado 22/09/2021 20:42

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) instaurou inquérito civil público para investigar desperdício de medicamentos na Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Nesta quarta-feira, agentes da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio realizaram vistoria em uma casa localizada na Avenida América Central, no bairro de São Cristóvão, que, segundo o MPRJ, estaria sendo usada pela prefeitura para o armazenamento de medicamentos vencidos. Segundo o órgão, foram encontradas toneladas de medicamentos com data de validade expirada ou prestes a vencer.

Segundo o MPRJ, a Prefeitura de Cabo Frio foi comunicada previamente sobre a realização da perícia, e enviou uma equipe ao local para acompanhar a vistoria e permitir a entrada dos agentes. O MPRJ informou que requisitou ao prefeito, ao procurador-geral do Município e ao secretário municipal de Saúde que seja feito um inventário do material armazenado e bens perdidos que estariam fora da validade, para fins de cálculo do prejuízo ao erário, entre outras diligências. A Polícia Civil interditou o local.

De acordo com o MPRJ, a atual gestão disse que estaria preparando um procedimento licitatório para a incineração do material, e que a análise do inventário dos medicamentos armazenados será conduzida pelo órgão em parceria com a Polícia Civil.

"Assim que prestados todos os esclarecimentos, o MPRJ avaliará a ocorrência de eventual ato de improbidade administrativa e seus responsáveis, por meio da Promotoria de Justiça com atribuição", diz o MPRJ, em nota.

A fiscalização contou com o auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ), que registrou a ocorrência e esteve no local para preservar a área junto da Polícia Militar. Segundo o MPRJ, ainda não há prazo para a conclusão da perícia.

A denúncia foi feita ao MPRJ nesta terça-feira pelo vereador Roberto Jesus, que publicou em sua página na internet cobrando a vistoria. O vereador acompanhou a ação e registrou o trabalho da perícia em vídeos que disponibilizou numa rede social.

O DIA procurou a Prefeitura de Cabo Frio, mas ainda não obteve respostas.