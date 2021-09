Batalhão de Choque 2 vai ficar no bairro de Neves - Luis Alvarenga/Governo do Estado

Batalhão de Choque 2 vai ficar no bairro de NevesLuis Alvarenga/Governo do Estado

Publicado 22/09/2021 18:41

Rio - O município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, vai passar a contar com mais um batalhão da Polícia Militar. Atualmente, a cidade conta com a ação de policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e do Programa Segurança Presente. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante apresentação do Plano Estratégico Novos Rumos. O Batalhão de Choque 2 ficará no bairro de Neves.

"São Gonçalo é grande demais para ter um batalhão só. Há um espaço, em Neves, que era ocupado pelo antigo batalhão. Agora, nós batemos o martelo que esse espaço será o Batalhão de Choque 2. A nossa felicidade hoje, é que São Gonçalo não será mais para nós, uma cidade onde nós deveremos investir, onde nós queremos fazer. São Gonçalo é o local onde nós estamos investindo. São Gonçalo é prioridade hoje”, declarou o governador Cláudio Castro.

O evento aconteceu durante a celebração dos 131 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo. Com os recursos da concessão dos serviços de saneamento, o município receberá R$1.023.216.690,90, com a primeira parcela, correspondente a 65%, já paga. Com o valor, a cidade realizará uma série de ações em áreas como infraestrutura e saúde.

“Esse R$1 bilhão é apenas um valor. Fundamental é que num prazo de cinco a 12 anos, todas as pessoas terão água em casa, saneamento básico, esgoto será tratado e não será mais jogado in natura nos nossos rios e córregos. Além disso, vamos gerar milhares de empregos e gerar dignidade. Esse é o maior legado da concessão”, destacou Castro.

Entre os 34 projetos previstos pelo plano da prefeitura de São Gonçalo, estão a construção de um hospital municipal, obras de urbanização e a implantação do Centro Integrado de Monitoramento Urbano e Ordem Pública, que vai contar com o apoio das polícias Civil e Militar.

“Queremos não só garantir um futuro próspero, mas trabalhar e agir para que essas ideias saiam do papel para uma nova realidade da cidade, na qual a qualidade de vida da população seja, de fato, o principal foco da administração municipal” afirmou o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que também anunciou que os projetos do Plano Estratégico poderão ser acompanhados por meio de um aplicativo, por onde será possível solicitar serviços e fazer sugestões.