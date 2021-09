Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica - Prefeitura do Rio / Divulgação

22/09/2021

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a Empresa Municipal de Urbanização (RioUrbe), lança o programa “Cultiva Cultura”, via Edital de Licitação publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. O objetivo é a contratação dos serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva em 41 equipamentos da SMC. A última vez que houve manutenção predial dos equipamentos da cultura foi em 2016.



O “Cultiva Cultura” visa também desenvolver as seguintes etapas de trabalho: vistoriar, organizar, planejar, gerenciar, fiscalizar, controlar, executar (indiretamente), entre outras. O prazo de execução dos serviços é de um ano.



As demandas de manutenção foram apontadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), junto com as Gerências de Equipamentos Culturais da SMC, com intuito de preservar o patrimônio público e conferir condições de uso destes prédios. Tratam-se de equipamentos culturais em suas mais distintas idades e tipologias construtivas, compreendendo desde prédios tombados pelo Patrimônio Histórico até lonas culturais com diferentes tipos de materiais de acabamentos empregados em sua composição. São museus; teatros; centros culturais; bibliotecas; arenas cariocas; areninhas e lonas culturais.



As propostas devem ser entregues presencialmente no dia 13/10, às 14h30, à Sede da RioUrbe, situada no Largo dos Leões, número 15, sala de reunião de licitação, 8 º andar. Uma comissão interna de ao menos três servidores da Prefeitura irá selecionar a melhor proposta. O investimento é de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Informações no site rio.rj.gov.br/web/smc/.