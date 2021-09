Parazinho e Khawan - Divulgação

Parazinho e KhawanDivulgação

Publicado 22/09/2021 19:07 | Atualizado 22/09/2021 20:16

Rio - A Polícia Civil já identificou os dois criminosos que sequestraram um helicóptero, no último domingo, para tentar resgatar lideranças do Comando Vermelho (CV), que estão presas na unidade penitenciária Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu.



As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontaram que Marcos Antônio da Silva, Pará ou Parazinho, e Khawan Eduardo Costa Silva, são os dois homens que estavam a bordo do helicóptero. Os dois criminosos tem envolvimento com o tráfico da favela do Sabão, no Centro de Niterói.



Segundo a polícia, o objetivo deles era resgatar Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeção, chefe do Sabão, Márcio Gomes de Medeiros Roque, conhecido como Marcinho do Turano, e José Benemário de Araújo, o Benemário, líder do tráfico do Mandela.



A ação de resgate foi frustrada graças a ação do policial civil Adônis Lopes de Oliveira, que é piloto da corporação e comandava a aeronave.



Rota para a ação



A Draco apurou que ainda no domingo, Parazinho e Khawan solicitaram um carro de aplicativo, na favela do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, com destino ao heliponto da Lagoa, na Zona Sul do Rio.



No local, eles decolaram para seguir viagem para Angra dos Reis, mas antes, pararam para abastecer a aeronave no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.



Ao chegarem na Costa Verde, a dupla se hospedou em um hotel de luxo, até retornar para o helicóptero e, então, dar continuidade ao plano de resgate.

Sequestro de helicóptero: imagens mostram criminosos embarcando em heliponto na Lagoa.#ODia



Divulgação pic.twitter.com/Q8SIdQVcsc — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2021

Sequestro de helicóptero: criminosos fizeram lanche no Recreio antes de embarcarem para Angra dos Reis.#ODia



Divulgação pic.twitter.com/IpPJ8T2Opm — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2021