Poste cai em cima de táxi na Treze de MaioREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 22/09/2021 08:14

Rio - A Ponte Rio-Niterói fechou. Turistas no Cristo Redentor tiveram que se abaixar para não correrem risco. No Engenho Novo, um muro desabou sobre sete carros estacionados. Da Zona Sul à Zona Norte da cidade, o vendaval da tarde de quinta-feira (21) causou estragos, com quedas de árvores, postes, telhados e outras estruturas. Para esta quarta (22), a previsão do tempo é de mais rajadas de vento de moderadas a fortes. O Rio voltou ao estágio de normalidade.

Ainda há sete ocorrências de árvores caídas em andamento. No Maracanã, Rio Comprido, Andaraí, Vila Isabel, Quintino e Sulacap. Outras três quedas de postes ainda atrapalham motoristas e pedestres no Mendanha, na Freguesia (Ilha) e em Botafogo. Somente na terça-feira, o Centro de Operações Rio finalizou 95 ocorrências de árvores arrancadas e estruturas caídas.

Na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, um outdoor caiu duas vezes. Na Avenida Treze de Maio, no Centro, um poste caiu sobre um táxi. No Engenho Novo, um muro foi derrubado com a ventania e atingiu sete carros estacionados. No Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador, há um poste com risco de queda.



A cidade do Rio de Janeiro está em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO desde as 15h20 de terça-feira, 21 de setembro de 2021, devido às condições do tempo.



No momento, há 14 ocorrências de quedas de árvore e de estruturas em andamento, nas seguintes vias:



(Acompanhe a thread) pic.twitter.com/KuAMc8Cwty — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 22, 2021

Rio deve ter mais ventania nesta quarta

A passagem da frente fria no Rio deixa o céu encoberto nesta quarta-feira (22), com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia. Os ventos serão moderados, com eventuais rajadas fortes de vento, principalmente pela manhã. O Rio, que estava em estágio de mobilização, voltou ao estágio de normalidade.

Durante a madrugada, entre 4h e 5h, houve registro de rajada de vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (55,5 km/h) e no Forte de Copacabana (52,9 km/h). Com a frente fria consolidada na cidade, a temperatura cai nesta quarta, em relação ao dia anterior. A mínima é de 16º C, e a máxima é de 24º C.