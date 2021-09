Furtos de cabos são realidade ao longo da via férrea da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Furtos de cabos são realidade ao longo da via férrea da Supervia Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/09/2021 06:52 | Atualizado 22/09/2021 08:20

Rio - A circulação dos trens no ramal Belford Roxo foi parcialmente suspensa na manhã desta quarta-feira (22). Desta vez, o problema foi com um cabo que não pertence ao sistema férreo, e estava arrebentado sobre a rede aérea da linha. Técnicos repararam o problema e a operação foi normalizada por volta das 8h.

O problema fez com que os trens do ramal não saíssem da Central do Brasil - eles circularam somente no trecho entre Mercadão de Madureira e Belford Roxo. Agora, a circulação está completa em toda a extensão.

Nesta manhã, os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna não registram problemas de circulação e operam normalmente.