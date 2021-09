O público da vez será o das meninas de 13 anos, que também serão atendidas nesta quinta - divulgação

O público da vez será o das meninas de 13 anos, que também serão atendidas nesta quintadivulgação

Publicado 22/09/2021 07:29 | Atualizado 22/09/2021 13:07

Rio - A Prefeitura do Rio retoma a vacinação dos adolescentes, por faixa etária, nesta quarta-feira. O público da vez será o das meninas de 13 anos, que também serão atendidas nesta quinta. Na sexta, serão imunizados os meninos da mesma idade. A vacina utilizada neste grupo será a da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para a faixa etária.

A imunização dos adolescentes foi suspensa na última sexta (17) por falta de doses. Na última semana, apenas o grupo de 14 anos foi imunizado. Na quarta-feira (15), o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica recomendando a estados e municípios a suspensão da vacinação do público adolescente sem comorbidades. A nova orientação foi emitida logo após o início da campanha de imunização desse público-alvo, mas o município seguirá com a vacinação do grupo.

Os postos de saúde e clínicas da família fazem repescagem da primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, grávidas, lactantes e puérperas e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. As unidades também seguem aplicando a segunda dose de todas os imunizantes, conforme a data estipulada no comprovante da vacinação.



Nesta quarta, também tomam a dose de reforço os idosos de 87 anos ou mais.

Dose de reforço:

Quarta-feira (22): idosos de 87 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais;

Quinta-feira (23): idosos de 86 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais;

Sexta-feira (24): idosos de 85 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais;

Sábado (25): idosos de 84 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais.