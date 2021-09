Prefeitura do Rio montou o planejamento operacional para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil do Equador Grêmio - Divulgação

Publicado 22/09/2021 11:47

Rio - A Prefeitura do Rio montou um planejamento operacional para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil do Equador Grêmio, válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, que acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Estádio do Maracanã, Zona Norte do Rio.

Secretaria de Ordem Pública (Seop)

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) vai atuar com um efetivo de 344 profissionais, entre agentes da Subsecretaria de Operações (SUBOP), Guarda Municipal (GM-Rio), Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER) e Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF). O foco da atuação da SEOP será no combate a ambulantes irregulares, estacionamento irregular, guardadores de carros irregulares, reforço na segurança, bloqueio das imediações do estádio, além da fiscalização das medidas de proteção à vida em bares e restaurantes do entorno do Maracanã.

A partida contará com patrulhamento de 257 guardas municipais que atuarão para coibir desordens nas principais vias de acesso, como as avenidas Maracanã, Professor Manuel de Abreu, Radial Oeste e ruas Professor Eurico Rabelo e São Francisco Xavier. Em caso de veículo removido, o cidadão deve imprimir a Guia de Pagamento e de Remoção (GPR), pelo site da SEOP ou no próprio Depósito da Prefeitura, que fica na Avenida Pedro II, 67, em São Cristóvão.

Subprefeitura da Grande Tijuca

A equipe da Subprefeitura da Grande Tijuca estará acompanhando as ações da Seop e dos demais órgãos da Prefeitura, antes, durante e após a partida, inclusive dentro do estádio.

CET-Rio



A CET-Rio montou um esquema especial de tráfego para atender ao evento teste. Diversas vias no entorno do estádio serão interditadas a partir das 17h30. Confira:

-Rua Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes;

-Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Pres. Castelo Branco;

-Av. Maracanã, ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado;

-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

-Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste), sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Maracanã;

-Rua Mata Machado.

Segundo a CET-Rio, as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. As equipes da CET-Rio atuarão com 55 pessoas, 8 veículos operacionais e 15 motocicletas. Também serão utilizados 10 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

Proibição de estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido nesta quarta-feira, das 8h à 1h do dia subsequente, em ambos os lados, das seguintes vias:

-Rua Professor Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes.

Rotas alternativas

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

-Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Moradores do entorno

O acesso de veículos de moradores do entorno imediato ao Maracanã (ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) será feito, exclusivamente, pela pista da esquerda da Av. Paula Sousa e Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.

Recomendação

É recomendado aos motoristas que evitem passar pela região nos horários das interdições, procurando antecipar o horário de seus deslocamentos ou utilizar as rotas alternativas.

Secretaria de Saúde

A Vigilância Sanitária vai realizar as fiscalizações no entorno, nos acessos e dentro do estádio.

Secretaria de Conservação

A Secretaria Municipal de Conservação já executou no entorno do Maracanã reparos no guarda-corpo e na ciclovia, além da limpeza mecânica de 37 ralos e três poços de visita. O trabalho foi realizado na última semana com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas.



Comlurb

A Comlurb preparou um esquema especial de limpeza para o duelo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, pelas semifinais da Libertadores, que acontece no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h30. Os serviços serão iniciados a partir das 6h, com a lavagem hidráulica com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito, em todo o entorno do estádio, incluindo os calçadões e o acesso às rampas de entrada. A Companhia vai trabalhar com 126 garis antes, durante e após a partida.

Além da lavagem, será realizada limpeza geral, com varrição e remoção dos resíduos. O último grupo vai trabalhar durante a madrugada de quinta-feira, até que todo o entorno do estádio esteja totalmente limpo. As equipes vão contar com apoio de dois caminhões compactadores, dois satélites, um basculante, três pipas d'água com água de reuso e uma varredeira. Serão colocados ainda 60 contêineres de 240 litros nas barreiras de acesso ao estádio e ao longo de todo o calçadão.