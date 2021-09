Caminhoneiro é resgatado após ser sequestrado por criminosos no Arco Metropolitano - Marcos Ponto / Agência O DIA

Caminhoneiro é resgatado após ser sequestrado por criminosos no Arco MetropolitanoMarcos Ponto / Agência O DIA

Publicado 22/09/2021 11:25

Rio - "Um susto bem grande". Foi assim que o motorista sequestrado por criminosos, na madrugada desta quarta-feira (22), contou o que sofreu durante a abordagem dos criminosos. A vítima preferiu não se identificar. O assalto aconteceu por volta das 4h30 de hoje, no Arco Metropolitano, próximo a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Após ser rendido, ele foi levado até a comunidade de Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte do Rio. Nesta manhã, agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram uma operação contra roubo de cargas no Rio e cumpriram mandados de prisão nas comunidades do Furquim Mendes, Dique e Ficap, no Jardim América. Doze pessoas foram presas.

"Eram dois automóveis com homens armados, quantos não deu pra precisar porque era noite e os carros tinham vidro escuro, mas dois deles entraram no meu veículo e me fizeram seguir até a comunidade", disse.



Na comunidade, o homem parou o caminhão e os criminosos abriram o veículo para roubar a carga. "Não me obrigaram a descarregar o caminhão, não coloquei a mão em nada, também não colocaram a mão em mim. Só mandaram eu ficar quieto no canto ali e aguardar".

Segundo o motorista, um helicóptero da polícia começou a sobrevoar a região, com isso, os criminosos fugiram e o deixaram no local. "Eu saí e fiquei próximo do caminhão. As pessoas da comunidade começaram a saquear a carga que estava no chão, a que já estava na calçada".



Os policiais chegaram na comunidade por volta das 6h30. O motorista conseguiu avisar aos agentes e foi resgatado. Ele foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).



O homem ainda contou que trabalha como caminhoneiro há mais de 20 anos, mas foi a primeira vez que vivenciou um assalto como esse. "Estou aliviado, agora é ir pra casa".

Operação em Jardim América

Policiais da Civil e da Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma operação, na manhã desta quarta-feira (22), contra roubo de cargas no Rio. Os mandados de prisão estão sendo cumpridos nas comunidades do Furquim Mendes, Dique e Ficap, no Jardim América, na Zona Norte do Rio. Doze pessoas foram presas.

Segundo a PRF, durante a ação desta manhã, policiais encontraram um caminhão roubado sendo saqueado. Dois homens que estavam furtando a carga foram presos. O veículo e parte da carga também foram recuperados. Nas redes sociais, moradores relataram que com a chegada dos agentes na comunidade, houve troca de tiros, por volta das 6h30.

De acordo com as investigações, os assaltantes são ligados ao Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e diversas delegacias especializadas atuam na região para cumprir os mandados.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno

*Colaborou Marcos Porto