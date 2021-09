Metrô funciona com esquema especial durante jogo no Maracanã - Divulgação

Publicado 22/09/2021 08:14

Rio - Um esquema especial foi planejado pelo MetrôRio para o jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que acontece nesta quarta-feira (22/09), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela semifinal da Copa Libertadores da América.

A concessionária irá ampliar a oferta de trens durante a chegada ao estádio e dispersão do público. O MetrôRio também vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão até 0h15, ou seja, 45 minutos após o término da partida. As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois desse horário, ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). O Metrô na Superfície também terá seu funcionamento normal. Haverá ainda reforço do efetivo de agentes de segurança e de operadores, em todo o período, com destaque para as estações próximas ao estádio.

Estações indicadas

Os acessos do estádio do Maracanã serão abertos três horas antes do jogo. Por isso, é recomendado aos torcedores que se programem e antecipem a chegada ao local. É importante ainda verificar qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda ainda que os passageiros comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada para facilitar a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo sitegiro.metrorio.com.br/ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC.

Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.

Medidas preventivas adotadas pelo MetrôRio

O MetrôRio informou que segue adotando medidas de prevenção ao coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é informada por meio de avisos sonoros, publicações nas redes sociais, mensagens de áudio e vinhetas de vídeo no interior dos trens e placas informativas nos acessos às estações.

Segundo a concessionária, todas as estações do sistema contam ainda com dispensadores de álcool gel instalados nos locais de uso comum, incluindo as plataformas, para utilização dos clientes. A concessionária também vem fazendo a sanitização dos trens e estações regularmente.