Grave acidente entre moto e carro deixa duas pessoas mortas na Pavuna - Reprodução TV Globo

Grave acidente entre moto e carro deixa duas pessoas mortas na PavunaReprodução TV Globo

Publicado 22/09/2021 08:07 | Atualizado 22/09/2021 11:37

Rio - Grave acidente envolvendo um carro e uma moto na pista sentido Avenida Presidente Dutra do Viaduto da Pavuna, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira, deixou duas pessoas mortas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a colisão chegou a causar retenções no trânsito.

O quartel do Corpo de Bombeiros de São João de Meriti foi acionados às 4h56. As duas pessoas que estavam na motocicleta morreram no local. Uma delas foi identificada: Leandro Rodrigues, de 38 anos. A outra vítima é uma mulher ainda sem identificação. A Polícia Militar esteve no local e a Polícia Civil também foi acionada.