Queda de árvore interdita pista da Estrada Grajaú-JacarepaguáFoto: Reprodução / COR

Publicado 22/09/2021 06:42 | Atualizado 22/09/2021 08:21

Rio - A ventania de terça-feira (21) que chegou a fechar a Ponte Rio-Niterói não deve voltar tão forte nesta quarta-feira, mas o tempo segue instável. A passagem da frente fria no Rio deixa o céu encoberto, com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia. Os ventos serão moderados, com eventuais rajadas fortes de vento, principalmente pela manhã. O Rio voltou ao estágio de normalidade por volta das 8h.

Durante a madrugada, entre 4h e 5h, houve registro de rajada de vento forte na Base Aérea de Santa Cruz (55,5 km/h) e no Forte de Copacabana (52,9 km/h). Com a frente fria consolidada na cidade, a temperatura cai nesta quarta, em relação ao dia anterior. A mínima é de 16º C, e a máxima é de 24º C.

TEMPO AGORA - 5h19 - De acordo com o @AlertaRio, no momento, núcleos de chuva fraca a moderada atuam sobre a cidade do Rio de Janeiro, principalmente no Maciço da Tijuca e adjacências. Para a próxima hora, a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada.#temporj pic.twitter.com/d9h15jCA5U — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 22, 2021

A previsão de novos ventos fortes fez o Centro de Operações Rio reforçar as medidas de segurança, como fechar as janelas para evitar canalizações de ventos; desligar aparelhos elétricos e registros de gás em caso de não uso; evitar objetos em locais altos; evitar se abrigar debaixo de árvores.

A Marinha do Brasil também emitiu alerta de ressaca, com ondas de 2,5 a 3,5 metros até 21h de quinta-feira (23).