Imagens! Ventania deixa rastro de destruição no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Especialistas afirmam que situação é preocupante com os reservatórios de água do Rio em baixa

Reservatório Equivalente do Paraíba do Sul que abastece o estado do Rio de Janeiro está operando com 24,17% da capacidade. Um ano antes, em 19 de setembro de 2020, o reservatório acumulava 32,23% de água

Publicado 21/09/2021 15:12 | Atualizado há 3 horas