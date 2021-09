Queda de árvore interdita pista da Estrada Grajaú-Jacarepaguá - Foto: Reprodução / COR

Publicado 21/09/2021 15:48 | Atualizado 21/09/2021 16:25

Rio - Por causa dos ventos fortes, o município do Rio entrou, às 15h20 desta terça-feira, em estágio de mobilização. De acordo com o Inmet, as rajadas de vento chegaram a 77,8 km/h no Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ventania também derrubou árvores em diversos pontos da cidade e interrompeu por cerca de dez minutos o fluxo de carros na Ponte Rio-Niterói

Até o momento, o Centro de Operações Rio (COR) registrou a queda de ao menos 20 árvores nas vias da Zona Norte do Rio. Em Del Castilho, a Avenida Helder Câmara teve uma faixa ocupada, na altura do número 4.497, por causa da queda de uma árvore. O trânsito está intenso na região e a Comlurb foi chamada para liberar a circulação de carros na avenida.

Em Benfica, uma árvore chegou a interditar a Rua Leopoldo Bulhões, no sentido para Bonsucesso. A Comlurb foi acionada para liberar a via. Na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, a queda de uma árvore ocupou uma pista na altura do KM 2, no sentido para a Zona Oeste. Apesar do trânsito está intenso na região, a faixa foi liberada.

Na Tijuca, uma árvore ocupa uma pista da Rua Moura Brito, na altura do número 64. A Comlurb foi acionada para liberar a via, que não tem retenções. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu para os cariocas evitarem o deslocamento, por precaução.

Interdição na Ponte

As quedas das árvores não foram os únicos prejuízos causados pela ventania. Na tarde desta terça-feira, o fluxo da Ponte Rio-Niterói precisou ser interrompido por cerca de dez minutos. No momento, há lentidão no sentido Niterói, na altura da Reta do Cais até o pedágio. A travessia para o município da Região Metropolitana demora checa de 25 minutos.

Circulação de trens suspensa



"A circulação nos ramais Japeri, Santa Cruz (interligado ao Deodoro) Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim encontra-se temporariamente suspensas".