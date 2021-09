Passageiros do MetrôRio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 21/09/2021 14:21

Rio - O MetrôRio vai realizar um desafio para mobilizar a população carioca em prol de uma causa muito importante: o meio ambiente. Na quarta-feira (22), Dia Mundial Sem Carro, a cada 500 embarques de passageiros, a concessionária vai plantar uma semente de árvore nativa da Mata Atlântica em comunidades da Zona Norte, que ficam no entorno do metrô, principalmente na região da Grande Pavuna.

A expectativa da empresa, com a mobilização dos clientes, é chegar ao fim do dia com mil espécies a serem semeadas nas localidades escolhidas. A ação tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, que é uma maneira de contribuir para o meio ambiente, e ainda estimular a reflexão sobre o uso excessivo de automóveis.

Na quarta-feira, ao longo do dia, as redes sociais do MetrôRio vão exibir a atualização, para que os internautas acompanhem, até as 22h, a quantidade de sementes que serão plantadas. Esta é a primeira vez que a concessionária realiza essa iniciativa, que terá o apoio da ONG Argilando.

A organização, sem fins lucrativos, que atua desde 2004 na promoção do voluntariado e no apoio à gestão de projetos sociais de outras organizações do Terceiro Setor, conta com biólogos e técnicos especializados que ficarão responsáveis pelo estudo do solo, escolha das sementes adequadas para cada localidade e o plantio. A previsão para começar o trabalho é o fim de outubro.

Além de ajudar no combate ao aquecimento global, o plantio nas comunidades é muito importante porque as árvores ajudam a reduzir a erosão e a degradação do solo e ainda contribuem para evitar enchentes.