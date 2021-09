Operações e ações policiais são as principais causas de adolescentes serem baleados - Divulgação

Publicado 21/09/2021 13:41

Rio - Nos últimos cinco anos, um adolescente foi baleado a cada cinco dias na Região Metropolitana do Rio. Dos 378 baleados mapeados pelo Instituto Fogo Cruzado, 190 morreram, o que representar mais da metade. Em 2021, até esta terça-feira (21), houve 30 vítimas no Grande Rio, das quais 10 morreram - uma média de três baleados por mês. Considerando o período entre 1º de janeiro e 21 de setembro, este é o segundo ano com menos adolescentes vitimados, ficando atrás apenas de 2020, quando 28 adolescentes foram baleados .



Dois em cada três adolescentes foram baleados durante operações e ações policiais, mas nem sempre foi possível encontrar abrigo em meio aos tiroteios, e algumas vezes, estar em casa não foi suficiente para escapar. Tanto que 5 adolescentes foram atingidos por balas perdidas - sendo que 3 deles dentro do próprio lar. Entre as vítimas estava Nicole da Silva Araújo, de 12 anos, que chegava da escola quando começou um tiroteio na Vila Candoza, em São Gonçalo, no dia 19 de março.



Para Cecília Olliveira, diretora executiva do Instituto, é dever do estado zelar pela integridade física da população e garantir que pequenos cidadãos cresçam e se desenvolvam de maneira sadia e segura. "Os dados levantados pelo Fogo Cruzado mostram que estas pessoas não estão seguras nem em casa. É preciso que o governo do estado apresente soluções para esta violência", reitera.



O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos em julho, reforça que toda criança e adolescente têm direito de proteção à vida, permitindo assim o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Porém, os moradores da Grande Rio não tiveram esse direito garantido.



Locais mais afetados



São Gonçalo foi o lugar mais perigoso para os jovens do Grande Rio, chegando a 12 baleados no município. Em seguida, vieram a cidade do Rio de Janeiro (9), Niterói (3), São João de Meriti (2) , Japeri (2) e Maricá (2). A maior parte das vítimas se concentrou no Leste Metropolitano, foram 17 no total.



Os bairros que concentraram mais vítimas foram Nova Belém - Japeri (2), Inoã - Maricá (2), Engenho Pequeno - São Gonçalo (2), Galo Branco - São Gonçalo (2).