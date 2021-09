Pedalada simboliza a integração das nações mundiais em prol da mobilidade mais saudável e sustentável - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 21/09/2021 13:53

Rio - O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, faz parte do calendário da cidade do Rio de Janeiro desde 2009. Para comemorar a data este ano, o Consulado Geral dos Estados Unidos no município se uniu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CET-Rio e Guarda Municipal, para promover a utilização da bicicleta como meio de locomoção urbana. Na manhã de quarta-feira (22), funcionários brasileiros e estrangeiros de consulados de diversos países no Rio e membros da comunidade ciclista vão percorrer juntos, de bicicleta, um trajeto entre o Arpoador e o Centro da cidade, simbolizando a integração das nações mundiais em prol de uma mobilidade mais saudável e sustentável.

A escolha por um dia útil faz referência à proposta do "Bike to Work Day" (Dia de Ir Trabalhar de Bike), não celebrado em maio neste ano devido à pandemia de covid-19, que é de estimular as pessoas a usar a bicicleta como meio de transporte para ir e voltar do trabalho, contribuindo, assim, para a cultura de sustentabilidade. As ações do Consulado dos Estados Unidos no Rio relacionadas ao meio ambiente buscam a promoção de um planeta mais saudável, enquanto contribuem para o crescimento econômico e a segurança energética.

"Usar a bicicleta para se locomover na cidade é uma forma ideal de alcançar isso. Quanto mais pedalamos, mais limpa e segura a cidade será, e, consequentemente, o bem-estar urbano resulta numa economia mais próspera. Como representantes de países ao redor do mundo, precisamos fazer nossa parte no enfrentamento da crise climática, tendo resiliência para responder aos grandes desafios com pequenas atitudes no nosso dia a dia", acredita o diretor da Seção de Imprensa e Cultura do Consulado, Paco Perez.

A ação ainda conta com o apoio da Tembici, que dará vouchers da Bike Itaú para participantes que não tiverem bicicleta. A segurança de todo o trajeto de ida e volta será feita pela CET-Rio e Guarda Municipal. Além disso, o número de participantes será reduzido devido ao novo coronavírus e todos deverão respeitar as normas sanitárias, como usar máscara durante o percurso, não compartilhar itens de uso pessoal e manter o distanciamento de dois metros.

A pedalada terá início na Praça Garota de Ipanema, no Arpoador, e terminará na Praça XV, passando pela Enseada de Botafogo e Aterro do Flamengo. O retorno começará na Praça Manuel Bandeira, no Centro, e terminará novamente no Arpoador. A concentração está marcada para às 7h e a previsão de saída é às 7h30. A concentração para o retorno acontece às 15h e o início do percurso de volta está marcado para 16h.